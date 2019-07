Im ersten Spin-off der Fast-&-Furios-Saga gehen die ehemaligen Todfeinde Agent Hobbs (Dwayne Johnson) und Elitesoldat Shaw (Jason Statham) gemeinsam auf Verbrecherjagd – und machen einem genialen Cyperterroristen (Idris Elba) das Leben schwer.

Dass Feinde zu Freunden oder sogar Familie werden, war von Anfang an eines der wichtigsten Naturgesetze im Fast-&-Furious-Universum. Hochgetunte Supercars und atemberaubende Action sind dabei auch immer garantiert – aber das Herz der Blockbuster-Reihe war von Anfang an die besondere Freundschaft der Helden untereinander. Das erste Spin-off der Reihe setzt genau hier an: Agent Hobbs (Dwayne Johnson) und Ex-Fiesling Shaw (Jason Statham) verpassen seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in Fast & Furious 7 keine Gelegenheit, dem anderen das Leben schwer zu machen – und lassen dabei nicht nur Worte, sondern mitunter auch ihre Fäuste sprechen:

Als sie von den bedrohlichen Plänen des internationalen Cyberterroristen Brixton (Idris Elba) erfahren, sehen sie sich gezwungen zusammenzuarbeiten. Durch genetische und kybernetische Weiterentwicklung hat sich Anarchist Brixton zum unschlagbaren Gegner perfektioniert, dem es sogar gelingt, Shaws brillante Schwester Hattie (großartig: Vanessa Kirby), eine abtrünnige MI6-Agentin, zu überwältigen. Allein haben weder Hobbs noch Shaw eine Chance gegen ihn und so bleibt den beiden Widersachern nichts anderes übrig, als sich gemeinsam in den Kampf zu stürzen …