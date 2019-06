Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Nino Jacusso

Filmstart: 28.03.2019

Wie lässt sich wirtschaften, ohne dass Schaden entsteht? - Diese Frage beantworten drei Menschen auf verschiedenen Feldern: Sina Trinkwalder stellt Kleidung her, ohne dass Abfall dabei entsteht; Patrick Hohmann betreibt den Anbau von Biobaumwolle in Afrika; Claudia Zimmermann leitet einen Biohof mit angeschlossenem Laden. In ihren jeweiligen Bereichen zeigen sie, dass man ökonomisch, ökologisch und zugleich sozial handeln kann.