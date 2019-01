Wie konnte es nur zu Donald Trump kommen? Der Filmemacher versucht herauszufinden, wie die Vereinigten Staaten von Amerika in politischen Dingen so absteigen konnte. Er reist durch ein Land in der Krise. So wird in Flint, Michigan Wasser vergiftet. In Parkland findet 2018 ein High School-Massaker statt. Teil für Teil setzt sich ein Puzzle zusammen, das eine Gesellschaft zeigt, die immer mehr von Gewalt bestimmt ist - und auf Gewalt vertraut.