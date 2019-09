Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Julien Bam / Nilam Farooq / Jill Culton

Webseite: https://www.universalpictures.at/everestdreamworks

Filmstart: 26.09.2019

Animationsspaß: Ein kleiner Yeti flieht aus einem Versuchslabor und sucht Zuflucht auf den Dächern Shanghais. Dort trifft er auf Yi und ihre Freunde Jin und Peng. Sie wollen ihn in seine Heimat bringen, in den Himalaya.

Yi ist Teenagerin und will einfach nur raus aus Shanghai. Sie ist dort aufgewachsen und hat Fernweh. Da entdeckt sie auf ihrem Hausdach einen Yeti! Sie nennt ihn "Everest" und freundet sich mit ihm an. Auch Everest will weg, nämlich nach Hause. Yi trommelt ihre besten Freunde zusammen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg ins Gebirge. Aber ein gewisser Burnish ist ihnen dicht auf den Fersen. Er hatte den Yeti zu seinem Vergnügen gefangen.