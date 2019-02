Die hyperintelligente Studentin Zoey will sich ihren Ängsten stellen. Sie versucht es mit einem "Escape Room"-Spiel. Prompt findet sie sich mit einigen anderen Nerds in einem verschlossenen Raum wieder. Sie lösen das Rätsel - doch der Raum geht in Flammen auf. Auch die nächsten Räume gleichen tödlichen Fallen. Um diesen zu entgehen, müssen alle ihre Vorgeschichte offenlegen - und damit auch ihre geheimsten Ängste offenbaren.