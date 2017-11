Textopolis ist die Stadt in einem Handy, in der die Emojis leben. Jedes von ihnen hat einen einzigen Gesichtsausdruck, das es in der Messaging-App zeigt. Nur Gene hat unglaublich viele Gesichtsausdrücke! Dabei wäre er so gerne wie all die anderen. Er macht sich mit Freund Hi-5 und dem Codeknacker Jailbreak auf den Weg, um nach einem Code zu suchen, mit dem Gene repariert werden kann. Doch bald erkennt das Team, dass allen große Gefahr droht.