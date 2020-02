Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Cédric Klapisch

Cédric Klapisch Darsteller: François Civil / Ana Girardot / Camille Cottin

Rémy und Mélanie sind 30-jährige Singles und leben im gleichen Viertel in Paris. Während Mélanie nach zahlreichen Dates den Glauben an die Liebe verloren hat, gelingt es Rémy noch nicht einmal, sich zu verabreden. Obwohl die beiden nur ein paar Schritte voneinander entfernt leben, begegnen sie sich nicht und verirren sich im modernen Großstadtleben. Doch dann bewegen sich die beiden doch, ohne es zu bemerken, in ein und dieselbe Richtung.