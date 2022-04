Filmemacher Sönke Wortmann („Frau Müller muss weg“) beleuchtet den Kosmos Schule – kritisch, mit Wortwitz und subtiler Situationskomik.

Inhaltsverzeichnis:





„Eingeschlossene Gesellschaft“ [Trailer]

Eingeschlossene Gesellschaft © Video: Sony Pictures Germany





Inhaltsangabe von „Eingeschlossene Gesellschaft“ (2022) – worum es in dem Film geht?

An einem städtischen Gymnasium klopft es Freitagnachmittags an der Tür des Lehrerzimmers. Ein Schüler? Nein, es ist der ehrgeizige Manfred Prohaska (Thorsten Merten), Vater eines Schülers (Nick Julius Schuck), der für dessen Maturazulassung kämpft. Manfred ist bereit bis zum Äußersten zu gehen, was die sechs Lehrer, die sich kurz vor dem Wochenende noch in der Schule befinden, auf die harte Tour erfahren müssen.

Der beliebte Sportlehrer Peter Mertens (Florian David Fitz), Schülerschreck Heidi Lohmann (Anke Engelke), der konservative Pauker Klaus Engelhardt (Justus von Dohnányi), der joviale Schüleranwalt Holger Arndt (Thomas Loibl), der einsame Nerd Bernd Vogel (Torben Kessler) und die übermotivierte Referandarin Sara Schuster (Nilam Farooq) müssen die Situation beruhigen. Denn wo die Lehrerschaft sich anfangs dem Vater noch überlegen fühlt, gerät die Situation von Minute zu Minute außer Kontrolle – und Manfred ist bewaffnet!





Kritik zum Film „Eingeschlossene Gesellschaft“

Beim Blick auf den Cast und auf das Filmplakat könnte man meinen, Sönke Wortmann dreht die Fortsetzung von „Frau Müller muss weg“ (2015) – tatsächlich steht „Eingeschlossene Gesellschaft“ mit diesem Werk Wortmanns in keinem Zusammenhang. Im Gegenteil: Basierte die Handlung des 2015-Films noch auf einem Theaterstück (von Sarah Nemitz und Lutz Hübner), nimmt sich Wortmann diesmal die gleichnamige Hörspielvorlage (von Jan Weiler) zur Brust. So tragisch die Handlung mit dem bewaffneten Vater der eine Schar Lehrer in Atem hält auch klingt, so lustig und skurril ist der Verlauf der Geschichte. Allem voran die grundverschiedenen Lehrer, ihre Macken und ganz persönlichen Probleme tragen diese heitere Deutschkomödie.