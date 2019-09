Gisela Schneeberger, Bettina Mittendorfer und Rosalie Thomass setzen sich für High-Speed-Internet im Bayerischen Wald ein – und holen sich u. a. Hilfe von Tanzprofi Jorge González.

Marienzell ist eine Geisterstadt. Leute ziehen weg und Touristen bleiben aus – ohne High-Speed-Internet ist der Ort abgeschrieben. Eine schnelle Leitung ist nicht in Sicht, weil die Kosten zu hoch sind. Die Freundinnen Waltraud (Gisela Schneeberger), Maria (Bettina Mittendorfer) und Lena (Rosalie Thomass) haben die Idee: Sie wollen das Preisgeld bei einem Tanzwettbewerb gewinnen und das Geld spenden – um damit das Internet in den Bayerischen Wald zu holen. Aber sie haben die Rechnung ohne Moni (Franziska Schlattner) gemacht, die mit ihrem Trachtenverein ebenfalls gewinnen will.