Ein verborgenes Leben

Der österreichische Bauer Franz Jägerstätter ist ein unbekannter Held. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern mitten in den Bergen. Aber selbst in der Abgeschiedenheit ist er vor Hitlers Regime nicht sicher. Eines Tages soll er eingezogen werden, um in der Wehrmacht zu kämpfen. Doch er weigert sich. Trotz Inhaftierung und Folter folgt er seinem Gewissen und wird dabei von seiner Frau unterstützt. Bis er im August 1943 hingerichtet wird.