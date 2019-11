In den Bergen Albaniens hat die Geschichte ihre Spuren hinterlassen: Christentum, Islam und Kommunismus haben einander durchdrungen. Der Hirte Besnik lebt hier ein einsames Leben. Er entdeckt eine christliche Wandmalerei in der Moschee: Hier haben einst Christen gebetet! Als sein Vater stirbt, entbrennt ein Streit zwischen den Glaubensrichtungen. Doch Besnik hat eine Vision, er will die Familienmitglieder miteinander versöhnen.