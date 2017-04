"Ein ehrenwerter Bürger" ist eine furiose Komödie über die Gespenster der Vergangenheit. Vor vier Jahrzehnten hat Daniel Montovani seinem Heimatstädtchen Salas in der argentinischen Provinz den Rücken gekehrt. Mittlerweile in Barcelona beheimatet und ein Literaturnobelpreisträger, wird der erfolgreiche Schriftsteller eingeladen, an den Schauplatz seiner Bücher zurückzukehren.

Darum geht's in ‚Ein ehrenwerter Bürger‘:

In jungen Jahren verließ Daniel Mantovani (Martínez) seine verschlafene Heimat Salas in der argentinischen Provinz, um in Europa sein Glück als Schriftsteller zu suchen. Er nahm all die Erinnerungen seiner Kindheit mit und ließ sie und Salas in seine Erfolgsromane einfließen. Als er schließlich mit dem Literaturnobelpreis (Auszeichnungen hält er allgemein für entbehrlich und kontraproduktiv) geehrt wird, will ihn auch der Bürgermeister von Salas zum Ehrenbürger machen. Mantovani nimmt die Einladung schließlich an und reist - nach 40 Jahren -für vier Tage heim. Doch die Rückkehr entwickelt sich recht bald zum realen Albtraum. Die Salasaner sind pikiert, sie fühlen sich literarisch missbraucht.

Unsere Meinung zu ‚Ein ehrenwerter Bürger‘:

Das Regie-Duo Gastón Duprat und Mariano Cohn verzichtet für Ein ehrenwerter Bürger auf Filmmusik (nur beim Finale wird's laut), was die fetzigen bis bissigen Dialoge und die fast poetischen Sätze Mantovanis ("Meine Inspirationsquelle war dieser Ort. Meine Kindheit, die Leute. Du.") lange nachhallen lässt. Wer eine klassische Komödie erwartet, wird enttäuscht. Ein ehrenwerter Bürger mit seinen skurrilen, auch aggressiven Figuren ist oft unbequem, grotesk, manchmal sogar bitter. Wermutstropfen: die Länge. - Oscar Martínez wurde für seine großartige Performance 2016 in Venedig ausgezeichnet.