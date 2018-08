Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Christian Vogel

Christian Vogel Webseite: https://thimfilm.at/filmdetail/egal-was-kommt

https://thimfilm.at/filmdetail/egal-was-kommt Filmstart: 03.08.2018

TV-Journalist Christian Vogel hat sich einen großen Traum erfüllt und in einer reisefiebrigen Doku festgehalten.

Auf einem Motorrad die Erde umrunden: ein Wunsch, vielleicht auch nur ein Traum. Christian Vogel riskiert alles, um sich diesen Wunsch zu erfüllen: Seinen Job als Fernsehjournalist und seine Beziehung. Er macht sich auf den Weg, quer durch Amerika und Asien. Dann, in Indien, hat er einen schweren Unfall. Alles steht auf der Kippe, seine Gesundheit ist in Gefahr. Doch Vogel gibt nicht auf. Er will das Abenteuer seines Lebens meistern.