Udo Flohr Darsteller: Suzan Anbeh / Elisa Thiemann / Christoph Gottschalch

Suzan Anbeh / Elisa Thiemann / Christoph Gottschalch Filmstart: 17.03.2022

Historischer Kriminalfilm nach Original-Gerichtsakten über Gesche Gottfried, eine der ersten jemals identifizierten weiblichen Serienmörderinnen.

1828 Bremen: Cato Böhmer (Elisa Thiemann) tritt in der Hansestadt eine Stelle als Protokollantin beim Untersuchungsrichter Droste (Christoph Gottschalch) an. Sie hegt den Traum, Juristin zu werden. Nach einem mutmaßlichen Giftanschlag, trifft Cato auf die Witwe Gesche Gottfried (Suzan Anbeh), die in Gefahr zu schweben scheint. Cato arbeitet sich in den Fall ein und stellt fest, dass die Frauen unbedingt zusammenarbeiten müssen, wenn sie in dieser Welt bestehen wollen …