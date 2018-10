Durch die Wand

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Josh Lowell / Peter Mortimer

Josh Lowell / Peter Mortimer Webseite: http://lunafilm.at/durchdiewand.html

http://lunafilm.at/durchdiewand.html Filmstart: 04.10.2018

Tommy Caldwell will eine 900 m hohe Steilwand erklettern - ohne direkte Hilfsmittel beim Aufstieg. Er und sein Kollege Kevin Jorgeson wollen 2015 die "Dawn Wall" im Yosemite Park in Kalifornien knacken. Wochenlang leben sie an der Wand. Die Medien sind aus dem Häuschen. Für Caldwell ist dies der Höhepunkt eines Lebens: Er wurde entführt, verletzt und seine Ehe ist gescheitert. Die "Dawn Wall" soll sein Kletterer-Meisterwerk werden.