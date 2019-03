Dumbo wird von allen im Zirkus ausgelacht: Der kleine Elefant hat einfach viel zu große Ohren. Nur die Zirkus-Kinder Milly und Joe schließen Dumbo ins Herz und sie entdecken durch Zufall, dass Dumbo mit seinen Segelohren tatsächlich durch die Luft fliegen kann. Der Zirkusdirektor Max Medici will Dumbo als neuen Attraktion in seine Show einbauen. Doch auch der zwielichtige Konkurrent V. A. Vandevere will Dumbo unbedingt in die Finger kriegen.