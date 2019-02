Eine Videobotschaft bringt die Schauspielerin Behnaz Jafari durcheinander: Ein junges Mädchen bittet die erfolgreiche Frau verzweifelt um Hilfe. Denn ihre Familie lässt sie nicht in Teheran Schauspiel studieren. Jafari bricht mit dem befreundeten Regisseur Jafar Panahi auf in den ländlichen Norden. Doch bevor sie dort das Mädchen finden, müssen sie eintauchen in die Welt der Dorfmenschen, voller skurriler Gestalten und märchenhafter Ereignisse.