Digimon Adventure tri. 5: Coexistence

Regie: Keitaro Motonaga

Darsteller: Natsuki Hanae / Junko Takeuchi / Takahiro Sakurai

Filmstart: 07.10.2018

Meikuumom wird von einem unbekannten Gegner angegriffen. Er verwandelt sich und greift die reale Welt an. Meiko fühlt sich alleine gelassen und schottet sich ab. Auch Kari beschleichen Zweifel an den DigiRittern. Doch plötzlich wird der wild gewordene Meikuumom von Homeostasis in Besitz genommen. Die Lage eskaliert vollends. Nun müssen die DigiRitter zusammenstehehn, um die Welt wieder einmal vor der Zerstörung zu retten.