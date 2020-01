Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Tim Trageser

Rick Kavanian / Axel Stein / Christian Berkel Filmstart: 23.01.2020

Mit seinem Vater zieht der 13-jährige Vampir Vlad nach Craisfelden. Hier wimmelt es nur so von Feen, Hexen, Trollen und Zwergen. An seiner neuen Schule freundet er sich mit den Außenseitern Faye und Wolf an. Mit Unterstützung des gutmütigen Hausmeisters Hannappel kommen sie einer mysteriösen Verschwörung auf die Spur. Bürgermeister Louis Ziffer bringt die ganze Stadt in Gefahr! Wird es den Kindern gelingen, Craisfelden vor Schaden zu bewahren?