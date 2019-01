Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Thomas Szabo / Hélène Giraud

Filmstart: 21.02.2019

Der Marienkäfer wollte eigentlich seinen Ameisen-Freunden helfen, da gerät er aus Versehen in eine Pappschachtel. Und die wird prompt in die Karibik verschifft. Papa Marienkäfer stürzt sich ins Abenteuer und macht sich auf die Reise zu seinem Filius. Er kann, wie immer, auf die Hilfe seiner Freunde Spinne und Ameise zählen. Und in der Karibik ist der Teufel los: Die Neuankömmlinge müssen das dortige Marienkäfer-Volk vor dem Untergang retten!