Regie: Ken Scott

Ken Scott Darsteller: Dhanush / Bérénice Bejo / Barkhad Abdi

Dhanush / Bérénice Bejo / Barkhad Abdi Webseite: http://verleih.polyfilm.at/DieUnglaublicheReiseDesFakirs/index.htm

http://verleih.polyfilm.at/DieUnglaublicheReiseDesFakirs/index.htm Filmstart: 29.11.2018

Aja kann fliegen und Schwerter schlucken. Er ist ein Fakir, der aber seinen Stadtteil in Neu Delhi noch nie verlassen hat. Dabei wollte er schon immer nach Paris. Als seine Mutter stirbt, schmiedet er einen Plan: Seine Nachbarn zahlen ihm ein Ticket nach Frankreich, und er kauft dort ein Nagelbett - bei Ikea. In Paris verliebt er sich in Nelly. Doch Aja wird in eine Gangster-Geschichte verwickelt, die ihn in große Schwierigkeiten bringt.