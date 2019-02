Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Robert Lence / Aleksey Tsitsilin

Robert Lence / Aleksey Tsitsilin Filmstart: 21.02.2019

Die Magie muss ausgerottet werden! - Getreu diesem Motto verbannt der König alle zaubernden Kreaturen in das abgeschottete Spiegelland. Denn einst hat die Schneekönigin ihm und seiner Familie Böses angetan. Nur die junge Gerda glaubt noch an ein friedliches Zusammenleben von magischen und nicht-magischen Wesen. Sie kann zwar nicht zaubern, aber wider Erwarten kann sie bei ihrem Rettungsversuch auf die ach so böse Schneekönigin zählen.