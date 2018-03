Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Eric Darnell / Simon J. Smith

Knapp zehn Jahre nach ihrem ersten furiosen Auftritt in "Madagascar" (2005) sind die Pinguine reif für ein Solo auf der großen Leinwand. In ihrem ersten eigenen Kinofilm "Die Pinguine aus Madagascar 3D" bekommen es die abenteuerlustigen Frackträger Skipper, Kowalski, Rico und Private (gesprochen von den Fantastischen Vier) mit dem Schurken Dave zu tun.

Weil Zoobesucher in aller Welt die Pinguine immer viel niedlicher finden als ihn, schwört der böse Tintenfisch Dave Rache. Mit einem Super-Serum will er die knuddeligen Pinguine in fiese Monster verwandeln. Ein klarer Fall für die Pinguin-Geheimdienstler.

Die Truppe wird von dem bürokratischen Skipper angeführt, der leichte Chefallüren entwickelt hat. Ihm zur Seite stehen die Intelligenzbestie Kowalski und der Haudrauf Rico, der in seinem Bauch diverse nützliche Sachen aufbewahrt und im Fall der Fälle hochwürgen kann. Und dann ist da noch der kleine Private. Ihn haben die anderen drei Pinguine wegen seiner Knuddeligkeit zum Maskottchen ihrer Einsätze bestimmt.

Private läuft als Pinguin-Meerjungfrau in Shanghai zu Hochform auf. Mit einer Erfindung ihrer Verbündeten vom "Elite-Undercover-Interspezial-Sonderkommando" namens Nordwind, angeführt von einem Agenten namens Agent Geheimsache (deutsche Stimme Heino Ferch), können die eigentlich flugunfähigen Pinguine sogar abheben. Und Kowalski verliebt sich in die russische Schnee-Eule Eva (gesprochen von Dragqueen Conchita Wurst).

Auch wenn die Pinguine nicht den ausgeflippten Charme der anderen "Madagascar"-Tiere haben - ihre Action-Einlagen sind große Klasse und werden vor allem Kinder begeistern.