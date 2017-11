Belén arbeitet als Hausmädchen in einem noblen Wohnkomplex in Buenos Aires. Zufällig entdeckt die aus armen Verhältnissen stammende Frau in dem abgesperrten Gebiet ein Nudistencamp. Zunächst ist sie nur Voyeurin, dann aber wird sie entdeckt und in die Gruppe aufgenommen. Doch auch in dem vermeintlich freiheitlichen Camp prallen die Lebenswelten aufeinander, denn auch hier sind die Klassenunterschiede ein Thema, das sich nicht ausblenden lässt.