Yilmaz Güney ist wirklich nur Cineasten ein Begriff: Der türkische Regisseur (1937 -1984) alevitisch-kurdischer Abstammung erhielt 1982 die Goldene Palme für sein Drama Yol. Diese Doku porträtiert sein abenteuerliches Leben: Erfolge als Künstler, aber Gefängnis wegen Mordes, Exil nach Paris, früher Tod.

Yilmaz Güney führte in den 1980er-Jahren aus einem türkischen Gefängnis heraus Regie. Für seinen so entstandenen Film "Yol" gewann er 1982 die Goldene Palme in Cannes. Güney war Kurde, und er mischte sich in den gewaltsamen Kampf mit dem türkischen Staat ein. Die Dokumentation zeichnet den Weg des Künstlers nach, der später nach Frankreich floh. Er war Revolutionär und dazu bereit, alles für Kunst - die auch Politik war - zu opfern.