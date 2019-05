Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Hubertus Siegert

Hubertus Siegert Filmstart: 15.05.2019

Sechs junge Erwachsene - drei mit und drei ohne Behinderung. Schon einmal wurden sie porträtiert: Während ihrer Grundschulzeit an einer integrativen Schule. Damals noch ein ungewöhnliches Konzept. Jetzt treffen sie wieder aufeinander und blicken zurück. Was ist in den letzten zwölf Jahren passiert? Die gemeinsame Schulzeit hat sie geprägt. Auch über die Jahre ging ihr respektvolle Miteinander und ihre Zuneigung nicht verloren.