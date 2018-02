Die Grundschullehrerin

In der Grundschulklasse von Lehrerin Florence gibt es ein Sorgenkind: Sacha. Die ambitionierte Lehrerin erfährt, dass der begabte Schüler von seiner Mutter verlassen wurde. Sie setzt alles daran, ihm zu helfen. Dabei jedoch überschreitet sie die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Als Alleinerziehende ist sie schon für ihren Sohn allein verantwortlich. Doch Florence will sich unbedingt der Herausforderung stellen. Scheitert sie an ihren Ansprüchen?