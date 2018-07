Die Farbe des Horizonts

Shailene Woodley und Sam Claflin erleben nicht nur die Liebe ihres Lebens, sondern auch einen gemeinsamen Albtraum.

Tami Oldham ist auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Also reist sie nach Tahiti, geht surfen - und verliebt sich in Richard Sharp. Die beiden Freigeister zieht es hinaus aufs Meer: auf Richards Boot wollen sie den Pazifik überqueren. Doch sie geraten in einen der größten Hurrikane der Geschichte. Danach ist Tamis Partner schwer verletzt, ihr Boot fast zerstört. Gelingt es Tami, sich und ihrem Freund das Leben zu retten?