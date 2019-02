Eine Frau will Rechtsanwältin werden? - In den 1950er-Jahren wird dies in den USA geradezu als Witz abgetan. Doch Ruth Bader Ginzburg ist brillant, eine der wenigen Frauen mit Harvard-Abschluss. Keiner will sie einstellen. Also wird sie die erste Jura-Professorin. Doch ihre wahre Probe steht noch bevor: Sie übernimmt einen bahnbrechenden Fall zur Ungleichbehandlung der Geschlechter. Doch die Gegenseite will sie unbedingt zu Fall bringen.