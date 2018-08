Die bauliche Maßnahme

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Nikolaus Geyrhalter

Nikolaus Geyrhalter Webseite: http://diebaulichemassnahme.at/

In seiner neuen Doku beschäftigt sich Regisseur Nikolaus Geyrhalter (‚Homo Sapiens‘) mit den Grenzsicherungen am Brennpunkt Brenner und ihren Auswirkungen auf die Bewohner.

2016 hat Österreich den größten Ansturm von Flüchtenden hinter sich. Doch so etwas darf nicht wieder geschehen, da sind sich die Politiker einig. Also soll ein Grenzzaun am Brenner gebaut werden. Grenzkontrollen zwischen Nord- und Südtirol sind geplant. Doch die Bewohner dieses Landstrichs sind zwiegespalten: Sie haben Mitgefühl mit den Flüchtenden - und sind doch verunsichert und fühlen sich auch überfordert. Wird der Grenzzaun kommen?