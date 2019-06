Detektiv Conan - The Movie 22: Zero der Vollstrecker

Filmstart: 25.06.2019

Ein Bombenanschlag auf die Tokyo Summit Hall erschüttert ganz Japan. Sehr schnell gerät ein Mann in den Fokus der zuständigen Behörden: der Privatdetektiv Kogoro Mori. Seine Verhaftung durch Yuya Kazami und die Sicherheitspolizei bringt Detektiv Conan ins Spiel. Der glaubt fest an eine Intrige und versucht die Wahrheit aufzudecken, um Kogoros Unschuld zu beweisen. Doch ein Mann stellt sich Conan in den Weg: Toru Amuro.