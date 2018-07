Romcom mit Winona Ryder und Keanu Reeves

Frank ist ein echter Miesepeter. Aber in Lindsay scheint er sein Pendant gefunden zu haben. Sie lernen sich am Flughafen kennen - und stellen fest, dass sie zur gleichen Hochzeit nach Kalifornien reisen. Sie ist die Ex des Bräutigams, er irgendein Verwandter. Keiner von beiden hat Lust auf das Hochzeits-Theater und so machen sie sich - schlecht gelaunt - die Zeit gegenseitig zur Hölle. Doch bald finden die verlorenen Seelen Gefallen aneinander.