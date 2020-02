Cecilia Kass fühlt sich in ihrer gewaltsamen Beziehung mit einem wohlhabenden Wissenschaftler gefangen. Um sich selbst zu schützen, flieht sie mitten in der Nacht. Ihre Schwester, ihr Kindheitsfreund und seine Tochter helfen Cecilia. Daraufhin begeht ihr gewalttätiger Ex Suizid - und hinterlässt ihr ein Vermögen. Cecilia befürchtet, dass er seinen Tod inszeniert. Und schon bald beginnen sich unheimliche Zufälle zu häufen - mit tödlichem Ausgang.