Zum 50. Jubiläum kommt Francis Ford Coppolas Gangster-Epos Der Pate zurück auf die große Leinwand.

Don Vito Corleone (Marlon Brando), einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks, ist ein Mann mit Prinzipien. Zum einen greift er Freunden seiner „Familie“ stets unter die Arme und schreckt dabei nicht vor Grausamkeiten zurück: Wenn der Patensohn z. B. eine Rolle in einem Hollywoodfilm will, rollen Pferdeköpfe. Zum anderen lehnt er schmutzige Drogengeschäfte strikt ab. In solch eines will Sohn Sonny (James Caan) groß einsteigen. Als das Oberhaupt einen Rauschgiftdeal abschlägt, kommt es zum mörderischen Krieg zwischen den rivalisierenden „großen Familien“: Der Don wird auf offener Straße von mehreren Kugeln schwer verletzt, in Folge greift sein jüngerer Sohn Michael (Al Pacino) ein, tötet den Drahtzieher und flieht nach Sizilien. Dort verliebt er sich und heiratet, doch das Glück ist nicht von langer Dauer. Als Bruder Sonny erschossen wird und Don Vito das Zeitliche segnet, kommt der nunmehr einzige Erbe an die Macht und führt die Geschäfte seines Vaters gnadenlos fort … Meisterlicher Kult und epochaler Auftakt des stilbildenden Filmgroßereignisses, das sämtliche bis dahin bekannten Kinokassen-Rekorde brach. Film, Drehbuch und Marlon Brandos ikonisches Spiel wurden mit Oscars ausgezeichnet.