Zum 50. Jubiläum kommt Francis Ford Coppolas Gangster-Epos Der Pate 2 zurück auf die große Leinwand.

Der einflussreiche Don Vito Corleone (im ersten Teil gespielt von Marlon Brando) ist mittlerweile gestorben. Sein einziger verbliebener Sohn Michael (Al Pacino) darf nun die Fäden des mächtigen Mafiaclans ziehen, der unter seiner Führung immer rücksichtsloser handelt. Er entfremdet sich dadurch von Ehefrau Kaye (Diane Keaton) und Schwester Connie (Talia Shire) und verlagert die kriminellen Geschäfte nach Las Vegas, wo er ihnen ein legaleres Aussehen gibt. Ein Abkommen mit dem jüdischen Gangsterboss Hyman Roth erweist sich allerdings als fatal. Neben dieser Haupthandlung wird in Rückblenden vom einstigen Werdegang des toten Vaters Don Vito (nun gespielt von Robert De Niro) erzählt. Coppola berichtet in brillanter Erzähltechnik, wie der junge Vito Andolini 1901 als einziger Überlebender einer Blutfehde sein Heimatdorf Corleone verlässt und in Amerika zu Macht gelangt … Mit dem ersten Teil seines beeindruckenden Mafia-Epos brach Francis Ford Coppola Kassenrekorde. Auch die Fortsetzung überzeugt und führt das Erbe erfolgreich fort: sechs Oscars, darunter „Bester Film“.