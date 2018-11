Clara möchte endlich das Geschenk ihrer verstorbenen Mutter sehen. Als sie an Weihnachten den Schlüssel zu der Kiste findet, wird sie aber in eine Märchenwelt gesogen. Dort gibt es vier seltsame Reiche, die in Aufruhr sind. Bevor Clara sich versieht, hat sie den Soldaten Phillip an der Seite, und sie reisen in das düstere Vierte Reich. Dort gilt es, die verbitterte Mutter Gigoen zu besänftigen - und endlich Claras Schlüssel zu finden.