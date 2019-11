Mit seinem zweiten Spielfilm festigt Autor und Regisseur Robert Eggers (The Witch) seinen Ruf als einer der aufregendsten Filmemacher unserer Zeit.

Maine um 1890: Ein entlegener Leuchtturm-Außenposten an der Küste Neuenglands wird zum Schauplatz eines archaischen Duells zweier dem Wahnsinn nahen Männer. Thomas Wake (Willem Dafoe) und Efraim Winslow (Robert Pattinson) werden auf eine einsame Insel gesandt, um eine marode Leuchtturmanlage zu warten und in Betrieb zu halten. Zur Zeit der Jahrhundertwende an der rauen Atlantikküste eine wichtige Aufgabe, die sich mehr und mehr in einen Überlebenskampf wandelt. Die zwei extrem unterschiedlichen Charaktere prallen ungebremst aufeinander, und als ein nicht enden wollender Sturm über sie hinwegzieht, wird aus psychologischen Sticheleien schon bald ein brutaler Nervenkrieg …

Einer der anspruchsvollsten Filme des Jahres!

Anfangs noch als „Horrorfilm“ vermarktet, entpuppt sich Der Leuchtturm als experimentierfreudiges Kammerspiel, das seine komplette Wucht dank der hervorragenden schauspielerischen Leistungen von Dafoe und Pattinson, der bedrückenden Location und der eingenwilligen Kameraführung erst so richtig entfalten kann. Die schroffen Wortgefechte funktionieren im englischen Originalton natürlich am Besten, wobei wir Untertitel auf Grund der authentischen „Seemannssprache“ stark empfehlen! Nach Joker und Parasite bestimmt einer der anspruchsvollsten Filme des Jahres 2019 – auch wenn die Geschichte viel Platz für Eigeninterpretationen lässt.