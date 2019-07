Disneys Zeichentrick-Meisterwerk „real“ verfilmt. Oder zumindest fast, denn alles in diesem Film wurde mit gefinkelter Computertechnik zum Leben erweckt! An der Story hat sich dabei nichts geändert …

In Afrika regiert der weise Löwe Mufasa über die Tiervölker. Sein Sohn Simba wird in seine Fußstapfen treten. Aber Mufasas machthungriger Bruder Scar spinnt eine Intrige, die Mufasa das Leben kostet. Voller Scham und Schuldgefühle verlässt Simba seine Heimat. Im Dschungel findet er in Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa neue Freunde. Eines Tages entschließt er sich, zurückzukehren. Er akzeptiert sein Schicksal und wird Scar herausfordern.