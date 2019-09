Dr. Jean Markham ist Ärztin und Bienenzüchterin in Schottland. 1952 kommt Charlie als Patient zu ihr. Die beiden freunden sich an und sie weiht ihn in die Bienenzucht ein. Für Charlie werden die Bienen zu Vertrauten - so wie für Jean als Kind auch. Durch ihn lernt sie die alleinerziehende Lydia kennen, die Jean bei sich aufnimmt. Die beiden Frauen kommen sich näher, aber das konservative Umfeld ist nicht bereit, diese Liebe zu akzeptieren.