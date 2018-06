Der Hauptmann

Robert Schwentke liefert einen schmerzlich realen Kriegsfilm ohne Helden ab: preisverdächtig!

Der Zweite Weltkrieg ist so gut wie verloren - doch Willi Herold will sich nicht geschlagen geben. Der Gefreite findet eine Hauptmannsuniform und schlüpft in die Rolle des ranghohen Offiziers. Schnell sammelt er versprengte Soldaten um sich. Er nutzt die Autorität, die er dank der Uniform bei den Männern hat, und macht sich zu ihrem Anführer. Bald missbraucht er seine Macht und in den Wirren der Rückzugsgefechte wird er zur brutalen Bestie.