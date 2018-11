Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Yarrow Cheney / Scott Mosier

Weihnachten steht vor der Tür - wie öde! Der Grinch hasst das "Fest der Liebe". Gemein zu sein ist das Einzige, was ihn fröhlich macht. Also wieso nicht zum Geniestreich ausholen? Der Miesepeter entschließt sich kurzerhand Weihnachten zu stehlen. Feine Idee! Doch unterwegs zum Weihnachtsmann stößt er auf die kleine Cindy-Lou. Sie will ihrer hart arbeitenden Mutter eine Freude machen. Langsam erweicht die Kleine das Herz des bösen Grinch.