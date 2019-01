Der Club der roten Bänder - Wie alles begann

Leo, Emma, Hugo und einige andere Teenager leben ihr Leben so gut es eben geht. Sie kennen sich nicht, bis sie nach und nach in das selbe Krankenhaus eingeliefert werden. Sie alle haben gesundheitliche Probleme, die schwer in ihr Leben einschneiden. Und mitten in der Krise, im Krankenhaus, müssen sie lernen aus dem Verlust Neues zu gewinnen. Und sie entdecken vor allem, dass sie einander beistehen und miteinander weitergehen können.