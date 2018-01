Chloé ist 25, ihr Job als Model nervt sie und sie hat Magenprobleme. Also geht sie bei dem Psychologen Paul in Therapie. Doch bei beiden sprühen bald die erotischen Funken und sie werden ein Paar. Durch Zufall erfährt Chloé, dass Paul einen Zwillingsbruder hat, der ebenfalls Psychologe ist. Sie geht daraufhin bei ihm in Therapie. Als sie sich plötzlich in beide Männer verliebt, verliert sie langsam die Kontrolle über die Realität.