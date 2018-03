Death Wish

Chicago ist eine Stadt, in der die Gewalt herrscht. Täglich strömen die Verletzten in die Notaufnahme, wo der Chirurg Dr. Paul Kersey arbeitet. Das Gesetz scheint außer Kraft gesetzt zu sein. Eines Tages werden Kerseys Frau und Tochter zuhause überfallen. Der Arzt sieht rot: Die Polizei versagt, also versucht er den Tätern auf die Spur zu kommen und sinnt auf Rache. Als reihenweise Gangster umgebracht werden, wird die Öffentlichkeit aufmerksam.