Regie: Ugur Bayraktar

Mit Ufuk Bayraktar (Star der türkischen TV-Hit-Serie Ezel) in der Hauptrolle präsentiert Filmemacher Uğur Bayraktar ein Actiondrama aus der Welt der Spielcasinos.

Cevahir (Ufuk Bayraktar) bestreitet seinen Lebensunterhalt als Installateur und ist der älteste Sohn seiner Familie. Wenn’s im Dorf Ärger gibt, ist er mittendrinn statt nur dabei. Von seinem Unfug die Nase voll, schicken ihn seine Eltern zum Arbeiten nach Istanbul – zu Seyfi, der dort angeblich ein Café betreibt. Aber Seyfi betreibt in Wahrheit Spielcasinos. Somit setzt Cevahir, ohne es zu ahnen, seinen ersten Schritt in die Unterwelt. Und weil er so mutig, gerecht und barmherzig ist, beginnt sein unaufhaltsamer Aufstieg in diesem Milieu.