Das zweite Leben des Monsieur Alain

Alain Waplers ist ein tatkräftiger Geschäftsmann. Er distanziert sich mit möglichst viel Arbeit von seinem Privatleben. Doch nach einem Treppensturz erleidet er einen Schlaganfall. Mithilfe seiner Logopädin Jeanne will er schnell wieder in sein altes Leben zurückkehren. Er will weiter alles geben für seinen Job. Auch wenn ihn dies krank macht? - Sanft bringt ihn Jeanne auf den Gedanken: Es gibt im Leben noch mehr als Arbeit, Geld und Erfolg.