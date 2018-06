Yoel steht als jüdischer Historiker vor dem Projekt seines Lebens: Er soll ein bislang vertuschtes Massaker in Österreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs an die Öffentlichkeit bringen. Adelige und Großbürger hatten Jagd auf ungarische Juden gemacht. Die Bevölkerung leugnete oder schwieg. Bei der akribischen Arbeit deckt Yoel auf, dass seine eigene Mutter unter einer falschen Identität lebt. So kommt er einem Familiengeheimnis auf die Spur.