In Europa werden jährlich 2 Billionen Tonnen Milch und Milchpulver produziert. Fernab von grünen Landidyllen ist die Milch heute eine Handelsware, die in großen Mengen möglichst billig produziert wird. Die Filmemacher reisen auf vier Kontinente und untersuchen die weltweiten Auswirkungen der Milchwirtschaft. So entsteht ein Film über die Akteure, die Risiken und die Alternativen zum aktuellen Stand in Zeiten der globalen Marktwirtschaft.