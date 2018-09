Das Prinzip Montessori - Die Lust am Selber-Lernen

Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Alexandre Mourot

Webseite: http://verleih.polyfilm.at/Montessori/index.htm

Filmstart: 06.09.2018

Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. Was Aristoteles einst behauptete, will die Montessori-Pädagogik in die Tat umsetzen: Kinder lernen in den entsprechenden Schulen weitgehend selbständig. Sie können selbst entscheiden, was sie tun, und wie sie ihre Ziele erreichen. Dabei spielen auch handwerkliche Fertigkeiten eine wichtige Rolle. Die Dokumentation porträtiert die traditionsreiche Montessori-Einrichtung in Roubaix.