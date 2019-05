Läuft hier Heute Bundesland Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Film Details Regie: Florian Frerichs

Florian Frerichs Darsteller: Bruno Eyron / Sharon Brauner / Michael Degen

Bruno Eyron / Sharon Brauner / Michael Degen Filmstart: 30.01.2019

Die Nazis stehen kurz vor der Machtergreifung. Doch die jüdische Familie Glickstein, die in Berlin lebt, bleibt gelassen. Die wohlhabende Sippe trifft sich zum Abendessen. Die besorgte Tochter Leah will nach Palästina auswandern - Nonsens, wie die Eltern entscheiden! Der Sohn Michael hingegen bewundert die neue Bewegung der Nationalsozialisten. Die Spannung am Tisch wächst. Ist der politische Umbruch doch folgenschwerer als gedacht?